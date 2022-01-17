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Петербургские врачи спасли руку девочки из Великого Новгорода

18:08
  • понедельник
  • 17 января 2022

Операция длилась более 10 часов

Врачи Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета выполнили сложнейшую операцию 12-летней девочке из Великого Новгорода.

Руку юной пациентке затянуло в лопасти винта аэролодки. Серьёзно пострадали почти все пальцы. Ребёнка транспортировали в Санкт-Петербург. Микрохирургам пришлось бороться за каждый миллиметр жизнеспособной ткани. Тяжёлой инвалидности, связанной с ампутацией, удалось избежать. Основные функциональные возможности кисти врачи сохранили, сообщает "ТВ Центр".

"Оперативное хирургическое вмешательство длилось 11 часов. С вечера до самого утра двумя бригадами микрохирургов, в том числе и специалистами по хирургии кисти. Травма была крайне тяжёлая", - рассказал заместитель главного врача по хирургической помощи Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета Александр Денисов.

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