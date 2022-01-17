Путин поручил сделать доступной ипотеку на индивидуальное строительство

Президент ожидает доклада до 1 апреля

Ипотека на индивидуальное жилищное строительство должна быть доступной. Определить целевые показатели по выдаче и доступности таких кредитов поручил правительству президент России Владимир Путин.

"Определить начиная с 2022 года целевые значения показателей, характеризующих долю ипотечных кредитов, предоставляемых для приобретения (создания) объектов индивидуального жилищного строительства, в общем объеме ипотечных кредитов, и обеспечить доступность таких кредитов для населения", - говорится в перечне поручений по итогам заседания Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам.

Президент ожидает доклада кабмина по этому вопросу до 1 апреля 2022 года. Документ опубликован на сайте Кремля.

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