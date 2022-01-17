Сергею Иванову продлили срок службы на год

Спецпредставителю президента России исполняется 69 лет

Срок государственной службы спецпредставителя президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергея Иванова продлен на год. Соответствующее распоряжение подписано президентом России Владимиром Путиным.

"Продлить срок федеральной государственной гражданской службы до 31 января 2023 года специальному представителю президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Иванову Сергею Борисовичу", - говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Предельный возраст пребывания на государственной гражданской службе составляет 65 лет. Иванову 31 января Иванову исполнится 69 лет. Однако госслужащему, занимающему должность категории "руководители" высшей группы, срок службы может быть продлен – с согласия самого сотрудника.

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