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Совет Госдумы снял с рассмотрения законопроект о QR-кодах

16:59
  • понедельник
  • 17 января 2022

Решение принято единогласно

Совет Госдумы в понедельник единогласно снял с рассмотрения законопроект о QR-кодах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на спикера Госдумы Вячеслава Володина.
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17 декабря президент России Владимир Путин заявил, что законопроект требуется доработать: в нем следует учесть все, что волнует граждан. После этого документ был вновь направлен на согласование в субъекты Российской Федерации, в Совет Федерации, в общественные и неправительственные организации.

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что с принятием этого документа нельзя торопиться — он требует дополнительного обсуждения.

По данным оперативного штаба, за сутки в России выявили 30 тысяч 726 случаев коронавируса. Первые случаи штамма "омикрон" обнаружили в Хакассии и в Челябинской области. Врачи напоминают: вакцинация - лучший способ обезопасить себя и близких.

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