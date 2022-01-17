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Военный корабль НАТО вошел в Балтийское море

17:38
  • понедельник
  • 17 января 2022

Сообщается, что HNLMS Rotterdam будет "наблюдать за ситуацией"

Запланированная акция НАТО – так объяснили в  Североатлантическом альянсе заход в Балтийское море нидерландского военного корабля HNLMS Rotterdam. В альянсе отмечают, что цель экипажа - наблюдение за ситуацией в регионе.

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"Корабль находится в Балтийском море у берегов Швеции для наблюдения за ситуацией в регионе. Мы находимся на месте, чтобы продемонстрировать присутствие и солидарность с альянсом в целом", - цитирует сообщение пресс-службы НАТО портал эстонского телерадиовещания ERR.

HNLMS Rotterdam несет на борту вертолеты. Портал приводит мнение шведских экспертов, которые утверждают, что корабль отправили в связи с ситуацией с безопасностью в Европе – "на фоне наращивания Россией военной активности у границ Украины". На прошлой неделе в Балтийское море вошли три десантных корабля Северного флота России.

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