Военный корабль НАТО вошел в Балтийское море

Сообщается, что HNLMS Rotterdam будет "наблюдать за ситуацией"

Запланированная акция НАТО – так объяснили в Североатлантическом альянсе заход в Балтийское море нидерландского военного корабля HNLMS Rotterdam. В альянсе отмечают, что цель экипажа - наблюдение за ситуацией в регионе.

"Корабль находится в Балтийском море у берегов Швеции для наблюдения за ситуацией в регионе. Мы находимся на месте, чтобы продемонстрировать присутствие и солидарность с альянсом в целом", - цитирует сообщение пресс-службы НАТО портал эстонского телерадиовещания ERR.

HNLMS Rotterdam несет на борту вертолеты. Портал приводит мнение шведских экспертов, которые утверждают, что корабль отправили в связи с ситуацией с безопасностью в Европе – "на фоне наращивания Россией военной активности у границ Украины". На прошлой неделе в Балтийское море вошли три десантных корабля Северного флота России.

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