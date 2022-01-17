Названа главная цель омикрон-штамма коронавируса

Тяжелая патология при заражении "омикроном" возникает реже

Тяжелая легочная патология, воспаление легких реже встречаются при заражении омикрон-штаммом коронавируса. Эта разновидность COVID-19 лучше всего распространяется в в слизистой верхних дыхательных путей, сообщил иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

"Омикрон" лучше размножается в клетках слизистых верхних дыхательных путей, и хуже — в легких, по сравнению с "дельтой", — пояснил Крючков изданию Ura.ru. Врач сослался на данные японских ученых, которые утверждают, что этот вариант менее патогенен.

Исследователи приходят к выводу, что множество изменений в геноме вируса указывают на устойчивость к защитным антителам. Эксперты считают, что заражаться могут уже переболевшие и вакцинированные. Симптомы при заражении "омикроном" - от усталости до головной боли и ломоты в теле.

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