Собянин рассказал о работе по привлечению инвестиций

В столице создают уникальное производство мирового уровня

В Москве на Царицынском молочном комбинате запущены новые линии по производству детского питания. В открытии принял участие Сергей Собянин. Мэр рассказал о работе по привлечению инвестиций и импортозамещению. В частности, речь идёт об офсетных контрактах. В рамках договора, город обязуется закупать готовый товар, а компания, в свою очередь, создает уникальное производство мирового уровня.

Конвейер Царицынского молочного комбината не останавливается ни на минуту. Чтобы обеспечить маленьких жителей Москвы нужным количеством детского питания, здесь трудится более тысячи человек.

Это абсолютно новая линия по производству сухих молочных смесей. Ничего подобного в Москве раньше не было. Конвейер способен выдавать до 16 миллионов единиц в год. Ранее для столицы такую продукцию для молочных кухонь закупались в других регионах России и в соседних странах.

Запустить новую линию, а также обновить уже действующее оборудование удалось благодаря офсетному контракту с городом. Это когда инвесторы соглашаются создать новое производство, а в обмен город у них гарантированно закупает выпускаемую продукцию. На Царицынском молочном комбинате инвестиции превысили два миллиарда рублей, а стоимость контракта по закупкам – более 30 с половиной миллиардов.

"Самое главное для предприятия – это не только иметь льготы, а иметь стабильные гарантии того, что их продукция будет поставляться и будет востребована. Федеральным законом предусмотрена такая система, как офсетные сделки, контракты. Москва безусловный лидер по офсетам", - сказал Собянин.

По словам Сергея Собянина, сейчас правительство Москвы занимается полным обновлением молочно-раздаточных пунктов. Причём, не только отремонтируют действующие, но ещё и откроют новые. Именно туда в ближайшее время и начнут поставлять продукцию Царицынского комбината. Согласно офсетному контракту, на заводе также модернизировали линии по производству соков, овощных, фруктовых, мясных пюре.

"Как вы видите, мы делаем всё, как обещали по контракту. Большое спасибо за поддержку вам и вашей команде. Департаменту промышленности и департаменту здравоохранения, и агентству инвестиций", - отметил президент компании в России и СНГ Давид Манзини.

Столичный комбинат будет поставлять на молочные кухни соки, молоко, творожки, кефиры, пюре и сухие смеси.

Офсетные контракты с промышленными компаниями городские власти начали заключать с 2017 года. За это время подписаны сразу 5 соглашений по созданию новых производств. Процесс масштабный, ведь, по сути, строится с нуля огромный комплекс. Первым по такому договору начал работать фармацевтический комбинат в Алабушеве, на промплощадке Технополиса. Также в списке - компания, которая выпускает продукцию медицинского назначения. А вот теперь и детское питание.

К слову, весь ассортимент комбината будут получать и на молочной кухне нового жилого комплекса - он по соседству. Сергей Собянин осмотрел ход строительства детского сада и школы, которые откроются одновременно со сдачей всего квартала на Варшавском шоссе.

"Ведете большое жилищное строительство, большой жилой комплекс, в несколько очередей, конечно, очень важно обеспечение соцобъектами, детскими садами, школами", - сказал Собянин.

По плану первые ученики сядут за парты новой школы в следующем году. Всего в здании могут получать образование почти тысяча школьников. Детский сад рассчитан на 160 воспитанников и откроется уже этой осенью.

Илья Данильцев, "ТВ Центр".

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