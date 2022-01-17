ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин рассказал о работе по привлечению инвестиций

18:27
  • понедельник
  • 17 января 2022

В столице создают уникальное производство мирового уровня

В Москве на Царицынском молочном комбинате запущены новые линии по производству детского питания. В открытии принял участие Сергей Собянин. Мэр рассказал о работе по привлечению инвестиций и импортозамещению. В частности, речь идёт об офсетных контрактах. В рамках договора, город обязуется закупать готовый товар, а компания, в свою очередь, создает уникальное производство мирового уровня.

Конвейер Царицынского молочного комбината не останавливается ни на минуту. Чтобы обеспечить маленьких жителей Москвы нужным количеством детского питания, здесь трудится более тысячи человек.

Это абсолютно новая линия по производству сухих молочных смесей. Ничего подобного в Москве раньше не было. Конвейер способен выдавать до 16 миллионов единиц в год. Ранее для столицы такую продукцию для молочных кухонь закупались в других регионах России и в соседних странах.

Запустить новую линию, а также обновить уже действующее оборудование удалось благодаря офсетному контракту с городом. Это когда инвесторы соглашаются создать новое производство, а в обмен город у них гарантированно закупает выпускаемую продукцию. На Царицынском молочном комбинате инвестиции превысили два миллиарда рублей, а стоимость контракта по закупкам – более 30 с половиной миллиардов.

"Самое главное для предприятия – это не только иметь льготы, а иметь стабильные гарантии того, что их продукция будет поставляться и будет востребована. Федеральным законом предусмотрена такая система, как офсетные сделки, контракты. Москва безусловный лидер по офсетам", - сказал Собянин.

По словам Сергея Собянина, сейчас правительство Москвы занимается полным обновлением молочно-раздаточных пунктов. Причём, не только отремонтируют действующие, но ещё и откроют новые. Именно туда в ближайшее время и начнут поставлять продукцию Царицынского комбината. Согласно офсетному контракту, на заводе также модернизировали линии по производству соков, овощных, фруктовых, мясных пюре.

"Как вы видите, мы делаем всё, как обещали по контракту. Большое спасибо за поддержку вам и вашей команде. Департаменту промышленности и департаменту здравоохранения, и агентству инвестиций", - отметил президент компании в России и СНГ Давид Манзини.

Столичный комбинат будет поставлять на молочные кухни соки, молоко, творожки, кефиры, пюре и сухие смеси.

Офсетные контракты с промышленными компаниями городские власти начали заключать с 2017 года. За это время подписаны сразу 5 соглашений по созданию новых производств. Процесс масштабный, ведь, по сути, строится с нуля огромный комплекс. Первым по такому договору начал работать фармацевтический комбинат в Алабушеве, на промплощадке Технополиса. Также в списке - компания, которая выпускает продукцию медицинского назначения. А вот теперь и детское питание.

К слову, весь ассортимент комбината будут получать и на молочной кухне нового жилого комплекса - он по соседству. Сергей Собянин осмотрел ход строительства детского сада и школы, которые откроются одновременно со сдачей всего квартала на Варшавском шоссе.

"Ведете большое жилищное строительство, большой жилой комплекс, в несколько очередей, конечно, очень важно обеспечение соцобъектами, детскими садами, школами", - сказал Собянин.

По плану первые ученики сядут за парты новой школы в следующем году. Всего в здании могут получать образование почти тысяча школьников. Детский сад рассчитан на 160 воспитанников и откроется уже этой осенью.

Илья Данильцев, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Новости по теме
Работники предприятия
Работники предприятия
Сергей Собянин посетил молочный комбинат
Сергей Собянин посетил молочный комбинат
Производство детского питания
Производство детского питания
Производство детского питания
Производство детского питания
Строители
Строители
Проет новой школы
Проет новой школы
Строительство новой школы
Строительство новой школы
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.