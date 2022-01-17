Кабмин внес в Госдуму поправки об индексации пенсий на 8,6%

Законопроект примут сразу во втором и третьем чтениях

Поправки об индексации пенсий в России на 8,6% внесен в Госдуму правительством. Рассчитываться по новым параметрам выплаты должны с 1 января 2022 года. Норма об индексации внесена поправкой в другой законопроект - уже принятый в первом чтении в декабре документ о социальной пенсии представителям малочисленных народов Севера.

Как ранее пояснил первый вице-спикер российского парламента Александр Жуков, индексацию планируется рассмотреть и принять сразу во втором и третьем чтении уже 20 января. На прошлой неделе пакет поправок одобрила комиссия правительства по законопроектной деятельности.

Президент России Владимир Путин 12 января поручил правительству провести индексацию пенсий в стране выше уровня инфляции - на 8,6%. Повышение коснется 30,8 миллиона неработающих пенсионеров. После индексации средний размер страховой пенсии по старости в 2022 году составит 18 984 рублей, передает "Интерфакс".

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