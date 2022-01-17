Прокурор потребовал ареста Порошенко либо залога в 1 миллиард гривен

Экс-президент должен сдать все паспорта

Содержания под стражей сроком на два месяца потребовал прокурор для Петра Порошенко. Печерский районный суд Киева должен определить меру пресечения для экс-президента Украины. Сторона обвинения предложила и альтернативу аресту - залог в размере 1 миллиард гривен, это около 35,8 миллиона долларов.

"Прошу применить к Петру Порошенко меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца. И определить залог… в размере 1 миллиард гривен", - сказал один из прокуроров. Обвинение также требует обязать Порошенко сдать все паспорта – а если будет внесен залог, то предписать ему носить электронный браслет.

Судебное заседание в Киеве продолжается более 5,5 часов. Адвокаты Порошенко возражают против ареста пятого президента Украины, которого обвиняют в госизмене. У здания суда митингуют сотни сторонников Порошенко, передает ТАСС.

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