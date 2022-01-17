ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Прокурор потребовал ареста Порошенко либо залога в 1 миллиард гривен

18:52
  • понедельник
  • 17 января 2022

Экс-президент должен сдать все паспорта

Содержания под стражей сроком на два месяца потребовал прокурор для Петра Порошенко. Печерский районный суд Киева должен определить меру пресечения для экс-президента Украины. Сторона обвинения предложила и альтернативу аресту -  залог в размере 1 миллиард гривен, это около 35,8 миллиона долларов.

Порошенко "громко" вернулся на Украину
Порошенко заявил о попытке задержать его в аэропорту Киева

"Прошу применить к Петру Порошенко меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца. И определить залог… в размере 1 миллиард гривен", - сказал один из прокуроров. Обвинение также требует обязать Порошенко сдать все паспорта – а если будет внесен залог, то  предписать ему носить электронный браслет.

Судебное заседание в Киеве продолжается более 5,5 часов. Адвокаты Порошенко возражают против ареста пятого президента Украины, которого обвиняют в госизмене. У здания суда митингуют сотни сторонников Порошенко, передает ТАСС.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Пётр Порошенко
Пётр Порошенко
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.