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Судье по делу Порошенко стало плохо

22:15
  • понедельник
  • 17 января 2022

Пришлось вызвать скорую

На Украине ждут решения Печерского районного суда Киева о мере пресечения Петру Порошенко. Заседание продолжалось почти 6 часов, после чего судьи удалились в совещательную комнату. Однако одному из них стало плохо. Ему вызвали скорую. Бывший президент Украины проходит по делу о государственной измене и содействии терроризму. В понедельник утром он прилетел на родину из Польши. И возвращение это получилось довольно громким. Порошенко прямо в аэропорту обрушился с критикой на действующую власть.

Обстановка перед Печерским судом стала накаляться ближе к вечеру. Весь день на морозе изрядно утомил сторонников Петра Порошенко. Чем дольше судьи совещались относительно меры пресечения для пятого президента страны, тем агрессивнее становились собравшиеся.

Чтобы не дать арестовать Порошенко и увезти в СИЗО, как требовала прокуратура, его сторонники блокировали боковые выезды из суда. В серьезности их намерения в случае чего отбивать ВИП-арестанта сомневаться не приходится: в толпе немало тех, кто воевал в Донбассе на стороне Киева.

Подробнее – в репортаже Лилии Акиньшиной

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