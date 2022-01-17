Лавров: Россия в состоянии надежно защитить свои интересы

Россия готова к продолжению диалога, однако Запад продолжает нагнетать напряжённость

Российское руководство в состоянии надёжно защитить свои интересы - как в сфере безопасности, так и в плане обеспечения прав своих граждан. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел нашей страны. Сергей Лавров подчеркнул, что Москва в ближайшее время ждёт от США и НАТО письменный ответ на свои предложения по гарантиям безопасности в Европе.

Ответ на российские предложения по безопасности США должны предоставить на этой неделе. При этом из Вашингтона уже звучат осторожные заявления о том, что американцы готовы продолжать диалог с Россией. Но это не нравится некоторым членам НАТО, сообщает издание The Wall Street Journal, не называя конкретные страны. Впрочем, догадаться тут не сложно. Речь, скорее всего, идет о Польше и странах Прибалтики. К примеру, министр обороны Эстонии уже предложил альянсу разместить на территории своего государства дополнительные пять тысяч солдат.

"Мы чётко видим, что в плане политики сдерживания Балтийский регион следует укрепить. Есть вполне конкретные планы, как это сделать в случае необходимости", - сказал министр обороны Эстонии Кусти Сальм.

Что это за необходимость, в Таллине не пояснили. Однако это и не нужно. Под тем же предлогом НАТО все эти годы расширялось на восток, позиционируя себя в качестве оборонительного блока. По факту же эта военная организация осуществляла экспансию к российским границам, как пылесос, всасывая в себя новых членов. Так что никакой обороной тут и не пахнет.

В итоге под прицел НАТО попали Грузия и Украина, территории которых сейчас активно осваивает альянс. Но для Москвы данная ситуация является неприемлемой. Этот важный момент российские дипломаты буквально на пальцах разъяснили коллегам из США, подчеркнув, что в случае невыполнения требований Россия оставляет за собой право в том числе и на военный ответ. И Москва явно не блефует, рассуждает британское издание Week. В отличие от Вашингтона.

"Мы оказались в этом положении из-за блефа — и явного желания президента России Владимира Путина наш блеф разоблачить. Одна из возможных реакций на эту безрадостную ситуацию — продолжать блефовать в надежде, что Путин, в конце концов, моргнет первым. Другой, гораздо более разумный путь состоит в том, чтобы пересмотреть решения, которые довели нас до этого, и двигаться вперед, поумерив гордыню", - пишут СМИ.

Но тем, кто привык считать себя выше других, сделать это очень трудно. Тем более после позорного бегства из Афганистана, которое показало на самом деле, что из себя представляет НАТО. Однако там продолжают надувать щеки, грозя якобы мощным ответом, фактически отвергая, во всяком случае пока, принципиальные для России пункты возможного соглашения. Это касается и дальнейшего расширения блока. И требований вывести войска из тех стран, которые до 1997-го года не входили в его состав.

"Союзники по НАТО не готовы идти на компромисс по самому центровому принципу альянса в вопросах европейской и национальной безопасности. Каждая страна вольна сама выбирать свой путь и решать для себя: хочет ли она быть в составе альянса или нет. Мы не согласны с выводом наших войск из тех государств, которые стали членом НАТО после 1997 года - это половина членов объединения", - заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Впрочем, в Москве неоднократно подчеркивали, что ориентируются в этом вопросе не на НАТО или Евросоюз. А только на Вашингтон, который и примет окончательное решение. Каким оно будет, пока непонятно. Однако большая часть экспертов все же склоняется в сторону негативного сценария, про который в очередной раз сегодня спросили и министра Лаврова.

"Мы нашу политику не выстраиваем по принципу, что будет "если". Это, скорее, манера наших западных коллег, которые по поводу и без повода грозятся санкциями в отношении РФ практически ежедневно. В любом случае, хочу вас в очередной раз заверить, что российское руководство в состоянии надежно защитить свои интересы. И с точки зрения безопасности, так и в плане обеспечения прав российских граждан", - сказал он.

Впрочем, если в Москве все-таки увидят, что Вашингтон политически созрел для дальнейшего обсуждения гарантий безопасности, это станет основой для продолжения диалога. Однако в Кремле еще раз подчеркнули: встречи ради встреч Россию не интересуют. Ей нужны конкретные, юридически оформленные результаты.

Александр Панюшкин, Александра Сергомасова, "ТВ Центр".

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