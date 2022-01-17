Девочке из Великого Новгорода провели сложнейшую операцию в Петербурге

Она длилась много часов

Врачи Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета выполнили сложнейшую операцию 12-летней девочке из Великого Новгорода. Руку юной пациентке затянуло в лопасти винта аэролодки. Серьёзно пострадали почти все пальцы. Чтобы не допустить ампутации, микрохирургам пришлось бороться за каждый миллиметр жизнеспособной ткани.

Самое страшное позади: врачи проверяют, не немеют ли пальцы. Перед самым Новым годом 12-летняя Саша получила тяжелую травму. Каталась с папой на аэролодке по озеру в Великом Новгороде. Рука девочки неожиданно попала во вращающийся механизм.

Родители до сих пор недоумевают, как такое вообще могло случиться, ведь лопасти закрывает защитная сетка. Увечья были настолько страшными, что врачи скорой даже не стали показывать маме дочкину руку.

Девочку из Великого Новгорода срочно доставили в Санкт-Петербург. Врачи делали все, чтобы сохранить руку. 11 часов, с восьми вечера до 7 утра, бригада микрохирургов под специальным микроскопом собирала костные осколки, сшивала нервные волокна и сосуды. Магистральную артерию забил огромный тромб, мог начаться некроз тканей. Счет шел на минуты. Чтобы восстановить кровоток в кисти, медикам пришлось срочно сделать так называемую "венозную вставку".

Такие операции врачи называют "эксклюзивными" - здесь нет четкого сценария, что за чем следует. Такая хирургическая импровизация. Самая эмоционально тяжелая и выматывающая работа, сколько бы часов она ни длилась, где даже самый опытный хирург не в состоянии предсказать ее исход.

Только сейчас, спустя месяц, можно говорить о первых результатах: почти уничтоженная рука девочки приобрела анатомически прежний вид. Пальцы шевелятся и чувствуют, внутрь вставлены металлические спицы - они для того, чтобы правильно срослись фаланги. На восстановление функциональной активности руки, конечно, уйдут месяцы. Но, во всяком случае, у девочки есть надежда. Которой точно не было бы, если бы врачи приняли более простое решение об ампутации кисти. Через две недели Саша поедет домой в Великий Новгород.

Анна Морозова, "ТВ Центр".

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