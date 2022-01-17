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Названа главная задача "Единой России" в весеннюю сессию Госдумы

22:31
  • понедельник
  • 17 января 2022

Это социальная поддержка граждан

Ключевым приоритетом "Единой России" в весеннюю сессию остается социальная поддержка граждан. В первую очередь, семей с детьми и наименее защищенных категорий россиян. Об этом в понедельник шла речь на заседании президиума фракции "Единой России", которая собралась в преддверии возобновления работы Госдумы.

В частности, депутаты планируют принять законопроект о бесплатной госпитализации родителей с детьми-инвалидами в стационарах. Помимо этого, единороссы намерены ввести онлайн-продажу рецептурных лекарств по всей России, расширить телемедицину. В повестке дня и ужесточение наказания для педофилов.

По словам секретаря генсовета партии Андрея Турчака, оно должно предусматривать не только пожизненные сроки, но и коренные изменения в системе административного надзора. Заявил Турчак и о необходимости обдуманного подхода к мерам государственного реагирования в условиях распространения омикрон-штамма коронавируса в России.

"На прошлой неделе в пятницу "Единой Россией" было принято решение отложить рассмотрение во втором чтении законопроекта от так называемый QR-кодах. Документ действительно готовился в качестве адекватной меры реагирования на "дельта"-штамм. Ситуация изменилась, доминирующим штаммом становится "омикрон" и в этой ситуации надо обдуманно и обстоятельно подходить к мерам государственного реагирования", - заявил секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак.

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