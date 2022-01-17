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Запад отказался от идеи отключения России от системы Swift

19:37
  • понедельник
  • 17 января 2022

Взамен рассматривают санкции против ведущих банков

Правительства стран Запада отказались от идеи отключить Россию от глобальной системы платежей Swift. Вместо этого планируется ввести экономические санкции протиы ведущих российских банков, сообщает немецкая газета Handelsblatt со ссылкой на правительственные источники.

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Издание напоминает, что долгое время именно отключение Москвы от Swift – что, по мнению Запада, должно отрезать Россию от глобальной экономики – рассматривалось как крайняя мера давления. Это, по мнению Брюсселя и Вашингтона, должно было предотвратить "дальнейшие агрессивные действия Москвы против соседней Украины".

Система Swift, по мнению издания – это краеугольный камень международной сети платежей. С ее помощью финансовые организации всего мира переводят деньги друг другу.

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