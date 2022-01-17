Американский генерал самоизолировался после контакта с Байденом

COVID-19 у Милли протекает в легкой форме

Заражение коронавирусом выявлено у главы Комитета начальников штабов ВС США генерала Марка Милли. Военный чин ушел на самоизоляцию, болезнь протекает в мягкой форме, сообщил официальный представитель комитета Дейв Батлер.

По словам Батлера, Милли работает удаленно, чтобы избежать контактов с другими людьми. Сообщается, что генерал завершил курс вакцинации от COVID-19 и даже успел пройти ревакцинацию.

Как выяснилось, 12 января Милли контактировал с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом на похоронах генерала Рэймонда Одиерно. Батлер заверяет, что тест на коронавирус у Милли был отрицательный - за несколько дней до и каждый день после контакта с президентом, вплоть до 16 января, передает CNN.

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