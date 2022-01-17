Ликвидирован пожар в многоэтажном здании в Сочи

Огонь охватил 400 квадратных метров

Около 40 спасателей и 13 единиц техники тушили пожар в многоэтажном здании в Адлере. Возгорание ликвидировано, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

"В 19.20 - ликвидация пожара", - говорится в сообщении пресс-службы. Погибших и пострадавших нет.

По данным МЧС, пожар вспыхнул в квартире одного из домов на улице Свердлова. Огонь быстро распространился на 400 квадратных метров. Возгорание локализовали в 18.48, а в 19.12 спасатели устранили открытое горение, передает РИА Новости.

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