Foreign Affairs: НАТО провоцирует масштабную войну в Европе

Альянс превратился в рыхлого монстра

НАТО не имеет внятных целей, а в результате своими действиями может спровоцировать масштабный вооруженный конфликт на Европейском континенте. Аальянс превратился в рыхлого и мешковатого монстра из 30 стран, он простирается от Северной Америки через Западную Европу до Прибалтики и Турции, пишет профессор истории Католического университета Америки Майкл Киммедж в статье для Foreign Affairs.

"Кроме того, НАТО все чаще колеблется между наступлением и обороной и участвовала в военных действиях в Сербии, Афганистане и Ливии. Гигантский охват и мутность целей рискуют втравить НАТО в масштабную европейскую войну", — считает Киммедж.

Аналитик подчеркивает, что структура, созданная для западной части континента середины XX века, после холодной войны оказалась бессмысленной для восточной части. Изначально альянс был ограничен железным занавесом, географией и политикой – теперь же неуклюже растягивается по всему региону.

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