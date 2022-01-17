Минздрав утвердил список противопоказаний к прививке от COVID-19

В перечне - острые инфекционные и вирусные заболевания

Список противопоказаний к прививке от коронавируса утвердило Министерство здравоохранения России. Документ подписан главой ведомства Михаилом Мурашко.

"Утвердить прилагаемый перечень медицинских противопоказаний к проведению профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции COVID-19", - говорится в приказе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, противопоказаниями к вакцинации, в частности, относятся аллергия, гиперчувствительность к компонентам препарата и осложнения после предыдущих прививок. Также в перечне острые инфекционные и вирусные заболевания. А в случае с "Эпиваккороной", "Эпиваккороной-Н" и "Ковиваком" противопоказаниями являются злокачественные образования.

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