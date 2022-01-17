ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Минздрав утвердил список противопоказаний к прививке от COVID-19

21:35
  • понедельник
  • 17 января 2022

В перечне - острые инфекционные и вирусные заболевания

Список противопоказаний к прививке от коронавируса утвердило Министерство здравоохранения России. Документ подписан главой ведомства Михаилом Мурашко.

Роспотребнадзор раскрыл связь вакцинации беременных от COVID-19 с IQ детей
В Центре Гамалеи допустили введение плановой вакцинации подростков от COVID-19

"Утвердить прилагаемый перечень медицинских противопоказаний к проведению профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции COVID-19", - говорится в приказе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, противопоказаниями к вакцинации, в частности, относятся аллергия, гиперчувствительность к компонентам препарата и осложнения после предыдущих прививок. Также в перечне острые инфекционные и вирусные заболевания. А в случае с "Эпиваккороной", "Эпиваккороной-Н" и "Ковиваком" противопоказаниями являются злокачественные образования.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Вакцинация от коронавируса
Вакцинация от коронавируса
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.