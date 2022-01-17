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Треть месячной нормы осадков выпадет на Москву за полдня

21:54
  • понедельник
  • 17 января 2022

Снегопад накроет Москву в утренний час пик

Сильный снегопад ожидается в Москве утром 18 января, в самый час пик. Снег начнет идти около полуночи, к 15 часам может выпасть до 13 мм осадков. Это близко к трети месячной нормы, отметил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос " Евгений Тишковец.

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"К середине ночи Москва окажется в самом центре циклонической "воронки", из-за чего осадки станут усиливаться. Пик интенсивности снегопадов прогнозируется в период с 6 до 9 утра, когда видимость в зарядах ухудшится до 1 километра и менее", - приводит комментарий синоптика РИА Новости.

Метеоролог добавил, что снежный покров подрастет примерно на 5 сантиметров, на дорогах образуются заносы. Картину дополнит сильный ветер - 10-15 метров в секунду. Прекратятся осадки лишь к вечеру, но из-за северного ветра усилится мороз.

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