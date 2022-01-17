Главный тренер сборной России по хоккею заболел коронавирусом

До Олимпиады в Пекине – чуть больше двух недель

Алексей Жамнов не прибыл в расположение сборной России по хоккею, которая готовится к Олимпийским играм в Пекине. Главный тренер команды заболел коронавирусом.

Российская сборная прибыла в один из московских отелей, где проходит карантин. 18 января команда отправится на базу в Новогорске для подготовки к Олимпиаде.

"Алексей Жамнов на данный момент находится дома. Он, как и все тренеры сборной, регулярно сдавал тесты на коронавирус. Два последних, взятые с незначительной разницей во времени, показали разные результаты - один положительный, а второй – отрицательный", - сообщили в пресс-службе команды.

Медицинский штаб сборной решил, что главный тренер ближайшие дни проведет дома. Врачи говорят, что Жамнов чувствует себя великолепно, никаких симптомов у него нет. Тем не менее, решено избежать любых рисков. Главный тренер присоединится к команде на сборах, когда будет исключена любая вероятность заболевания, передает ТАСС.

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