Канада направила отряд спецназа на Украину

Страна готовится эвакуировать своих дипломатов

Как сообщил телеканал Global News со ссылкой на неназванные источники, Министерство обороны Канады направило на Украину отряд сил специального назначения. Связано это с опасениями эскалации на российско-украинской границе.

Уточняется, что отряд должен в том числе помочь разработать план по эвакуации канадских дипломатов. Официального подтверждения этих данных от канадских властей к настоящему моменту нет.

С 2015 года вооруженные силы Канады проводят обучение солдат и офицеров украинской армии в Львовской области на Яворовском полигоне.

Со стороны Запада в последнее время активно звучат утверждения о якобы готовящемся Москвой "вторжении" на Украину. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал данную информацию безосновательным нагнетанием напряженности.

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