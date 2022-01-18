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Канада направила отряд спецназа на Украину

08:16
  • вторник
  • 18 января 2022

Страна готовится эвакуировать своих дипломатов

Как сообщил телеканал Global News со ссылкой на неназванные источники, Министерство обороны Канады направило на Украину отряд сил специального назначения. Связано это с опасениями эскалации на российско-украинской границе.
Канада рекомендовала своим гражданам не ездить на Украину

Уточняется, что отряд должен в том числе помочь разработать план по эвакуации канадских дипломатов. Официального подтверждения этих данных от канадских властей к настоящему моменту нет.

С 2015 года вооруженные силы Канады проводят обучение солдат и офицеров украинской армии в Львовской области на Яворовском полигоне.

Со стороны Запада в последнее время активно звучат утверждения о якобы готовящемся Москвой "вторжении" на Украину. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал данную информацию безосновательным нагнетанием напряженности.

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