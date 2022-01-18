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Белый дом высказался по поводу отключения России от SWIFT

08:16
  • вторник
  • 18 января 2022

США не исключают никаких вариантов давления на Москву

Представитель Совета национальной безопасности Белого дома прокомментировал публикацию газеты Handelsblatt​​​​​​ о том, что Евросоюз и США якобы больше не рассматривают вариант отключения России от международной межбанковской системы SWIFT.
В МИДе оценили реальность отключения России от SWIFT

"Ни один вариант не исключен. Мы продолжаем очень тесно консультироваться с европейскими коллегами по поводу серьезных последствий для России в случае ее дальнейшего вторжения на Украину", - приводит слова чиновника ТАСС.

Как прежде писала Handelsblatt, отключение России от Swift, по мнению Запада, должно отрезать страну от глобальной экономики.

SWIFT - международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей. С ней работают более 11 тысяч организаций по всему миру.

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