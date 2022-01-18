Цена нефти Brent достигла 87 долларов впервые с 2014 года

Растет и стоимость марки WTI

Минувшей ночью на лондонской бирже ICE на 0,54% росла стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте 2022 года, передает ТАСС.

Уточняется, что в 05:22 по Москве стоимость достигла 87 долларов за баррель. В последний раз Brent столько стоила в октябре 2014 года.

К 05:28 по Москве марка торговалась на уровне 86,87 доллара.

Что касается марки WTI, стоимость фьючерса на нее росла на 0,97%, до 84,11 доллара за баррель.

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