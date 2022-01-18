ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В США сообщили об эвакуации дипломатов России из Украины

09:26
  • вторник
  • 18 января 2022

Вашингтон продолжает развивать тему российского "вторжения"

Как пишет со ссылкой на высокопоставленного сотрудника службы безопасности Украины газета The New York Times, дипломатам в двух российских консульствах было приказано подготовиться к выезду из страны.
Канада направила отряд спецназа на Украину

Вместе с тем источник уточняет, что дети и жены российских дипломатов, это около 18 человек, покинули Украину 5 января. Готовятся к отъезду еще 30 человек. Речь идет о консульствах в Киеве и во Львове.

"У нас есть информация, указывающая на то, что российское правительство готовилось к эвакуации членов их семей из посольства России на Украине в конце декабря и начале января", - сказал официальный представитель США.

Он добавил при этом, что в Москве "пока не принято окончательное решение о вторжении на Украину".

В последнее время в странах Запада звучат утверждения о якобы готовящемся Москвой "вторжении" на Украину. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал данную информацию безосновательным нагнетанием напряженности.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Дипломат
Дипломат
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.