В США сообщили об эвакуации дипломатов России из Украины

Вашингтон продолжает развивать тему российского "вторжения"

Как пишет со ссылкой на высокопоставленного сотрудника службы безопасности Украины газета The New York Times, дипломатам в двух российских консульствах было приказано подготовиться к выезду из страны.

Вместе с тем источник уточняет, что дети и жены российских дипломатов, это около 18 человек, покинули Украину 5 января. Готовятся к отъезду еще 30 человек. Речь идет о консульствах в Киеве и во Львове.

"У нас есть информация, указывающая на то, что российское правительство готовилось к эвакуации членов их семей из посольства России на Украине в конце декабря и начале января", - сказал официальный представитель США.

Он добавил при этом, что в Москве "пока не принято окончательное решение о вторжении на Украину".

В последнее время в странах Запада звучат утверждения о якобы готовящемся Москвой "вторжении" на Украину. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал данную информацию безосновательным нагнетанием напряженности.

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