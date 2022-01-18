ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Россияне за год потратили на лекарства от ковида свыше 64 млрд рублей

08:39
  • вторник
  • 18 января 2022

Больше всего денег ушло на умифеновир

В пресс-службе оператора маркировки Центра развития перспективных технологий сообщили, что в 2021 году россияне потратили на лекарства для лечения коронавирусной инфекции более 64 миллиардов рублей.
Минздрав утвердил список противопоказаний к прививке от COVID-19

Уточняется, что больше всего денег ушло на противовирусный препарат умифеновир (16,8 миллиарда рублей). Далее в рейтинге идут иммуномодулятор интерферон альфа-2B (7,2 миллиарда), фавипиравир (2,9 миллиарда), дексаметазон (1 миллиард). На метилпреднизолон было потрачено 800 миллионов рублей.

Что касается отдельных регионов, то больше всего потратили жители Москвы и Московской области (по 5 миллиардов рублей), а также Краснодарского края (3 миллиарда), передает ТАСС.

Всего в России за год было продано 144 миллионов упаковок лекарств от COVID-19, рассказал заместитель генерального директора Центра развития перспективных технологий Реваз Юсупов.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Лекарства
Лекарства
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.