Россияне за год потратили на лекарства от ковида свыше 64 млрд рублей

Больше всего денег ушло на умифеновир

В пресс-службе оператора маркировки Центра развития перспективных технологий сообщили, что в 2021 году россияне потратили на лекарства для лечения коронавирусной инфекции более 64 миллиардов рублей.

Уточняется, что больше всего денег ушло на противовирусный препарат умифеновир (16,8 миллиарда рублей). Далее в рейтинге идут иммуномодулятор интерферон альфа-2B (7,2 миллиарда), фавипиравир (2,9 миллиарда), дексаметазон (1 миллиард). На метилпреднизолон было потрачено 800 миллионов рублей.

Что касается отдельных регионов, то больше всего потратили жители Москвы и Московской области (по 5 миллиардов рублей), а также Краснодарского края (3 миллиарда), передает ТАСС.

Всего в России за год было продано 144 миллионов упаковок лекарств от COVID-19, рассказал заместитель генерального директора Центра развития перспективных технологий Реваз Юсупов.

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