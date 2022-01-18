Россиянам подсказали, в какие месяцы выгоднее идти в отпуск

Январь подходит для этого менее всего

Как напомнила в беседе с агентством "Прайм" доцент экономического факультета РУДН, кафедры бухучета, аудита и статистики Лариса Сорокина, следует помнить, что зарплата рассчитывается не по календарным дням, а по рабочим.

Это означает, что работник теряет тем больше за отпускные, чем меньше рабочих дней в месяце.

В качестве примера эксперт привела январь (16 рабочих дней) и август (23 рабочих дня). За основу взята ситуация, при которой ежемесячный оклад работника - 60 тысяч рублей, а отпуск он запланировал на семь календарных дней.

"Тогда отпускные составят 14 334,46 рублей (формула для расчета: (60 000*12/12/29,3) *7). Но если работник выберет для отдыха 10-16 января, его фактически отработанное время составляет 11 дней, а зарплата за январь - 41 250 рублей. То есть вместе с отпускными он получит 55 584,46 рублей", - разъяснила доцент.

При этом если брать отпуск с 8 по 14 августа, фактически отработанными будут 18 дней, начисленная зарплата - 46 956,6 рублей, а вместе с отпускными - 61 291,06 рублей.

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