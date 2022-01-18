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Посол Украины посетовал на игнорирование Германией интересов Киева

09:29
  • вторник
  • 18 января 2022

Берлин не воспринимает Украину как "великую культурную европейскую нацию"

Германия нередко игнорирует интересы Украины, не воспринимая ее как "великую культурную европейскую нацию". Такое мнение выразил украинский посол в Германии Андрей Мельник.
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По утверждению дипломата, в Германии элита, "журналистский бомонд" и эксперты "знают, что существует Украина, которая имеет свои цели и уверенно прокладывает свой путь".

Однако несмотря на это Берлин может "легко себе позволить" не считаться с интересами Киева как субъекта международной политики, заявил Мельник. По его мнению, в этом заключается главная недоработка Киева в последние 30 лет: Украина еще не смогла "заявить о себе как о великой культурной европейской нации, влиятельном субъекте истории".

Именно от этого в значительной мере зависит политическое признание, полагает посол Украины.

Мельник также заявил, что до тех пор, пока в школах Германии не будут изучать творчество украинских писателей и поэтов, а в оперных театрах не зазвучат "шедевры украинских композиторов", все "справедливые политические требования" Киева будут наталкиваться на сдержанную реакцию.

С учетом всего этого Украине приходится проводить в Германии "военную дипломатию", хотя это "не всегда вызывает восторг и еще реже энтузиазм и положительные эмоции в политическом Берлине", заявил Мельник в интервью "Укринформ".

Ранее Андрей Мельник потребовал, чтобы власти Германии окончательно отказались от реализации проекта российского газопровода "Северный поток — 2". Наряду с этим представитель официального Киева заявил, что германским властям следует посодействовать вступлению Украины в НАТО и Европейский союз.

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