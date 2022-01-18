Посол Украины посетовал на игнорирование Германией интересов Киева

Берлин не воспринимает Украину как "великую культурную европейскую нацию"

Германия нередко игнорирует интересы Украины, не воспринимая ее как "великую культурную европейскую нацию". Такое мнение выразил украинский посол в Германии Андрей Мельник.

По утверждению дипломата, в Германии элита, "журналистский бомонд" и эксперты "знают, что существует Украина, которая имеет свои цели и уверенно прокладывает свой путь".

Однако несмотря на это Берлин может "легко себе позволить" не считаться с интересами Киева как субъекта международной политики, заявил Мельник. По его мнению, в этом заключается главная недоработка Киева в последние 30 лет: Украина еще не смогла "заявить о себе как о великой культурной европейской нации, влиятельном субъекте истории".

Именно от этого в значительной мере зависит политическое признание, полагает посол Украины.

Мельник также заявил, что до тех пор, пока в школах Германии не будут изучать творчество украинских писателей и поэтов, а в оперных театрах не зазвучат "шедевры украинских композиторов", все "справедливые политические требования" Киева будут наталкиваться на сдержанную реакцию.

С учетом всего этого Украине приходится проводить в Германии "военную дипломатию", хотя это "не всегда вызывает восторг и еще реже энтузиазм и положительные эмоции в политическом Берлине", заявил Мельник в интервью "Укринформ".

Ранее Андрей Мельник потребовал, чтобы власти Германии окончательно отказались от реализации проекта российского газопровода "Северный поток — 2". Наряду с этим представитель официального Киева заявил, что германским властям следует посодействовать вступлению Украины в НАТО и Европейский союз.

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