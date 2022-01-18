Диетолог рассказала, как питаться перед крещенскими купаниями

Нужна легкая и энергоемкая пища

Крещенские купания, участники которых ныряют в прорубь с очень холодной водой, являются стрессом для организма. О том, как лучше питаться при подготовке к купаниям, рассказала диетолог Елена Соломатина.

Эксперт отметила, что мобилизация организма при стрессе требует энергии — а ее дают продукты, которые достаточно быстро усваиваются и не требуют большого количества тепла и крови для переваривания.

Например, жирная баранина и говядина очень энергоемкие, однако не нужно есть такие блюда перед погружением, потому что организм будет занят их перевариванием, тогда как требуется решать совершенно другие задачи, рассказала эксперт.

Соломатина предложила в качестве энергоемкой и легкой пищи накануне крещенских купаний омлет с овощами, индейку или курицу с легким гарниром, жирную морскую рыбу.

Содержащиеся в рыбе, а также в льняном масле и грецких орехах ненасыщенные жирные кислоты омега-3 дадут возможность согреться нашему организму, но не вызовут перераспределения крови.

Любители злаков могут съесть кашу, это даст энергию и запас гликогена, который тоже будет очень быстро расходоваться, посоветовала специалист.

Диетолог предостерегла от алкоголя перед погружением в прорубь: он "дает ложное ощущение разогрева". После купаний можно выпить глинтвейн или сбитень, но при условии, что человек уже зашел в теплое помещение и не собирается выходить на мороз, цитирует Соломатину RT.

18-19 января 2022 года в Москве пройдут традиционные Крещенские купания. В рамках подготовки к мероприятиям организовано 57 специализированных площадок с соблюдением всех установленных мер санитарно-эпидемиологической безопасности.

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