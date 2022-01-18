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Главный педиатр Москвы подтвердил безопасность вакцины от COVID-19 для подростков

08:59
  • вторник
  • 18 января 2022

Исследования ведут в десяти поликлиниках и двух детских больницах столицы

Свыше половины участников исследования безопасности и эффективности вакцины против коронавирусной инфекции для подростков уже получили первый компонент. Об этом во вторник, 18 января, рассказал главный педиатр департамента здравоохранения Москвы, главный врач детской городской клинической больницы имени Башляевой Исмаил Османов.
В Центре Гамалеи допустили введение плановой вакцинации подростков от COVID-19

Эксперт напомнил, что в ноябре 2021 года на базе десяти поликлиник и двух детских больниц Москвы началась третья фаза клинического исследования вакцины от COVID-19 для подростков. К настоящему времени половина запланированной работы проведена: более 1,5 тысячи подростков получили прививку первым компонентом, более 1,2 тысячи из них прошли вакцинацию и первым, и вторым компонентами.

Участники исследований ведут дневник самочувствия в мобильном приложении, врачи наблюдают за их состоянием. Ни у одного вакцинированного не зафиксировано серьезных неблагоприятных побочных реакций на вакцину.

Лишь в единичных случаях наблюдались незначительные реакции на препарат: небольшое повышение температуры, утомляемость, боль в месте инъекции. Однако эти проявления сохраняются непродолжительное время, до суток, подчеркнул Османов. Предварительные результаты позволяют сделать вывод о безопасности прививки, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Вакцина для детей старше 12 лет "Гам-КОВИД-Вак-М" ("Спутник М") была зарегистрирована в ноябре 2021 года. Директор Центра имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что препарат поступит в гражданский оборот на неделе с 17 января.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что российские власти не рассматривают тему введения QR-кодов для подростков после начала вакцинации от коронавируса представителей этой возрастной группы.

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