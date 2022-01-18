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Выпускники "Московского акселератора" привлекли более миллиарда рублей

09:31
  • вторник
  • 18 января 2022

Проект помогает компаниям, которые предлагают технологичные решения

Выпускники столичного проекта "Московский акселератор" привлекли инвестиции на сумму более 1 млрд рублей. Об этом во вторник, 18 января, рассказала заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

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Заммэра отметила стабильный интерес со стороны крупнейших игроков к данному проекту. В организации треков приняли участие свыше 40 корпораций, готовых вкладываться в новые технологичные решения.

Как уточнил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин, в экосистеме проекта задействованы 5,3 тысячи компаний. Это представители бизнес-сообщества, которым было бы интересно участвовать в новых треках акселератора и развиваться вместе.

Проект "Московский акселератор" появился два года назад для помощи начинающим и растущим компаниям, которые предлагают технологичные решения для разных секторов экономики. За это время проведено 13 развивающих курсов, каждый из которых организовали при поддержке одного или нескольких корпораций-партнеров, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Ранее Наталья Сергунина рассказала, что власти Москвы активно поддерживают стартапы в сфере туризма. В частности, в городе успешно действует программа Moscow Travel Factory. Акселератор помогает разработчикам улучшить их проекты, получить обратную связь от экспертов и заключить первые контракты.

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