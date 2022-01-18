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Православные отмечают крещенский сочельник

09:00
  • вторник
  • 18 января 2022

По традиции в ночь на 19 января многие окунаются в проруби

Сегодня православные отмечают крещенский сочельник или канун Богоявления. В праздник вспоминают о крещении Христа Иоанном Предтечей в водах реки Иордан.

По традиции в ночь на 19 января многие окунаются в проруби, которые специально стоят на водоемах. Еще их называют иордани. Как сообщили в МЧС, по всей стране оборудованы более 3 тысяч официальных купелей. Обеспечивать безопасность будут 13 тысяч спасателей.

Из-за сложной эпидобстановки в ряде регионов крещенские купания отменены, а где-то в них смогут принять участие только обладатели QR-кода.

На Урале и в Сибири из-за холодов подготовку прорубей военнослужащие начали за неделю. Толщина льда там более метра. К местам купания будет организован подъезд для них и членов их семей.

В преддверии праздника в подмосковной Кубинке провели санитарную обработку Главного храма Вооруженных сил России и павильонов массового посещения.

Ожидается, что в крещенских купаниях по стране примут участие свыше миллиона человек.

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