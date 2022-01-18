На Сахалине устраняют последствия сильнейшего снегопада

Коммунальным службам понадобилась помощь военных

Снег и сильный ветер - непогода бушует в нескольких российских регионах. Мурманская область уже в течение двух дней находится во власти мощного циклона. Закрыт проезд по нескольким участкам автодорог, в том числе по федеральной трассе "Кола". До улучшения погодных условий прекратил работу аэропорт.

Дополнительные меры безопасности приняли на Северном флоте - в пунктах базирования провели герметизацию кораблей, в повышенной готовности и аварийно-спасательные силы.

Последствия сильнейшего снегопада устраняют на Сахалине. Коммунальные службы трудятся круглосуточно, им помогают военные. В Южно-Сахалинске до следующей недели продлили дистанционный режим обучения во всех школах.

В Москве и области действует "желтый" уровень погодной опасности. К утру снегопад, который шел всю ночь, усилился. По прогнозам синоптиков, за несколько часов в столице выпадет треть месячной нормы осадков. Чтобы подготовить Москву к утреннему часу пик, на улицы вышли сотни единиц спецтехники и армия дворников.

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