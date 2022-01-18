Народная артистка России Тамара Гвердцители отмечает юбилей

Ей исполнилось 60 лет

Юбилей отмечает обладательница удивительного голоса, покорившего сердца миллионов. Народной артистке России, Грузии и Ингушетии Тамаре Гвердцители исполнилось 60. Она выступает на лучших мировых сценах, её песни звучат на 10 языках. При этом певица постоянно экспериментирует, очаровывая публику своим глубоким контральто.

Тамара Гвердцители очень похожа на пятый элемент. Коллеги её так и называют - неземной, космической. С одной стороны, нежная, невероятно красивая. Идет на сцену, а к ней буквально примагничивает десятки людей, включая народных и заслуженных. Выходит к зрителям и сразу начинается волшебство. После выступления никакой усталости - просто светится от счастья.

Голос у неё такой нежности и силы, что моментально проникает в душу. Тамара Гвердцители о своей сверхспособности знает. И признаётся: её дом – это сцена.

"Невозможно заслужить любовь публики, не отдавая что-то очень важное и ценное для себя", - говорит она.

В детстве она страстно мечтала стать драматической актрисой. Но чуткая мама, глядя на её ежедневные концерты, сначала отвела в музыкальную школу для особо одарённых, а затем – в знаменитый ансамбль "Мзиури".

Успех был ошеломительный. Концерты – по всему миру. Вместо театрального вуза Тамара Гвердцители выбрала консерваторию. И не прогадала. Лучшие дирижёры и композиторы, видя столь редкий талант, предлагали сотрудничество. Мишель Легран, получив её запись, моментально прислал приглашение.

Она поёт на десяти языках на лучших сценах мира. Выступает и с опытными, и с молодыми. И очень любит экспериментировать - недавно спела с главным каскадёром страны - Александром Иншаковым.

"Я думаю: что мы будем делать вместе в кадре или на сцене? Но потом мы поняли, что нас, как людей, объединяет некая такая теплота и человеколюбие", - говорит Гвердцители.

Её любимые города - Тбилиси, Париж и Москва. К нашей столице отношение особое. Счастлива петь на фестивале "Спасская башня" на Красной площади, в Новый год - на Москве-реке. Правда, погодные условия нередко заставляют её проявлять твёрдый характер.

"Конечно, бывают съемки, где мне говорят: "Вы должны снять эту шубу, вы должны появиться в платье!" Говорю: "Ну не надо, пожалуйста! Я заболею!". Конечно, идут навстречу мне. В России холодно, это климатическое условие! Главное, чтобы человек пел хорошо!" – говорит она.

Свой юбилей Тамара Гвердцители широко отметит в ноябре, в тепле, в Кремлёвском дворце. Будет много друзей, много новых песен. И это лучший подарок для такой хрупкой и такой сильной женщины.

Ольга Стрельцова, Андрей Булычев, Дмитрий Шаракин, "ТВ Центр".

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