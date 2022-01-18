Российские и турецкие военные провели совместное патрулирование в Сирии

Угроз безопасности не выявлено

Российские и турецкие военные провели еще одно совместное патрулирование в районе города Камышлы сирийской провинции Хасеке. Основные задачи - выявление незаконных вооруженных формирований и разминирование местности.

Как и было намечено, точно в условленное время турецкие бронемашины пересекают пункт пропуска и встают в российскую колонну уже на территории Сирии.

Российские "Тигр", "Тайфун", БТР и четыре турецких "Кирпи" отправляются по сложному маршруту. Дорога непростая для обычных машин, но привычная для вездеходной бронетехники. Эта территория населена курдами. Их сложные отношения с турками общеизвестны. Но в соответствии с договоренностями президентов России и Турции, такие совместные патрулирования проходят регулярно. Для турецкой стороны - это возможность обеспечить безопасность значительного участка своей границы с Сирией, миссия российской части патруля - обследование состояния приграничных дорог и выявление незаконных вооруженных формирований в этом районе.

Благодаря совместному патрулированию эта территория уже более трех лет как стала безопасной. Но отголоски войны еще звучат в отдельных районах. В ходе одного из патрулей наши саперы обезвредили самодельный фугас весом в 40 килограммов.

222-й по счету совместный рейд завершается уже на закате. Позади - 85 километров трассы и проселков, десятки населенных пунктов, в которых люди уже привыкли: если прошла военная колонна, значит все хорошо.

"В ходе патрулирования осмотрены населенные пункты и маршруты. Угроз безопасности не выявлено. Мирное население колонну встречало дружелюбно, хочу отметить, что российские военнослужащие проявили высокое мастерство, а российская техника в очередной раз подтвердила свою высокую надежность", - заявил Игорь Смолий, начальник ЦПВС.

Прежде чем проститься, военные двух стран благодарят друг друга за работу.

Алексей Платонов, Сергей Ким. "ТВ Центр". Сирия.

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