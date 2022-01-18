"Появляются и исчезают": Лещенко о популярности тиктокеров

Певец указал на важность телевизионной аудитории

Народный артист РСФСР Лев Лещенко в преддверии своего 80-летия (1 февраля) дал большое интервью ТАСС, в котором высказался в том числе о своем отношении к современной музыке.

"Музыка настолько расслоилась и дифференцировалась, что очень сложно сосредоточиться на чем-то одном", - заметил певец, добавив, что, помимо хитов Филиппа Киркорова, Николая Баскова, Игоря Крутого и Кристины Орбакайте, он также не прочь послушать Клаву Коку и Даню Милохина.

"Есть много примеров того, как тиктокеры появляются и исчезают. Как бы они ни старались производить какой-то новый продукт, телевизионная аудитория дает больше возможностей для раскрутки", - также сказал Лещенко.

По его словам, массовая культура значительно шире того, что представлено в интернете, но многие направления сегодня оказались в андеграунде.

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