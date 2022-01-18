ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Лещенко пристыдил хвастунов из соцсетей

09:40
  • вторник
  • 18 января 2022

Сегодня у многих пропало уважение к обычному труду, считает артист

Народный артист РСФСР Лев Лещенко в интервью ТАСС рассказал о своем отношении к социальным сетям.
"Появляются и исчезают": Лещенко о популярности тиктокеров

"Это скука и позор - выставлять свои колготки и купальники и сниматься у самолетов и роллс-ройсов, которых у тебя нет. На самом деле, это не стиль нашей жизни", - заметил певец.

По его словам, сидящие в Instagram не знают настоящей жизни, "не были в Калуге, в Рязани". У многих сегодня пропало уважение к обычному труду, заметил Лещенко.

"Я как-то уже сказал, что у нас страна превратилась в певцов, блогеров, тиктокеров, медиалиц", - напомнил артист.

Как добавил Лещенко, сам он воспитан на общении с простым народом и уважает его труд.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Лев Лещенко
Лев Лещенко
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.