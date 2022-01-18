Лещенко пристыдил хвастунов из соцсетей

Сегодня у многих пропало уважение к обычному труду, считает артист

Народный артист РСФСР Лев Лещенко в интервью ТАСС рассказал о своем отношении к социальным сетям.

"Это скука и позор - выставлять свои колготки и купальники и сниматься у самолетов и роллс-ройсов, которых у тебя нет. На самом деле, это не стиль нашей жизни", - заметил певец.

По его словам, сидящие в Instagram не знают настоящей жизни, "не были в Калуге, в Рязани". У многих сегодня пропало уважение к обычному труду, заметил Лещенко.

"Я как-то уже сказал, что у нас страна превратилась в певцов, блогеров, тиктокеров, медиалиц", - напомнил артист.

Как добавил Лещенко, сам он воспитан на общении с простым народом и уважает его труд.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram