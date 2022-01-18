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Россия за год вакцинации достигла 64-процентного коллективного иммунитета

09:58
  • вторник
  • 18 января 2022

Прививка снижает вероятность тяжелого течения болезни

Сегодня ровно год с начала массовой вакцинации от коронавируса в России. За это время удалось достичь коллективного иммунитета на уровне 64% и сейчас крайне важно наращивать темпы. Она значительно снижает вероятность тяжелых осложнений особенно у людей из групп риска. А лимфоциты, способные распознавать вирус, сохраняются в организме годами, что актуально даже с появлением новых мутаций.

Одна из них - самая агрессивная - "омикрон". Ситуация с его распространением с каждым днем все тревожнее. Первые случаи зафиксированы в Кабардино-Балкарии, Северной Осетии и Дагестане. Всего же он обнаружен более чем в 40 регионах.

Специальную тест систему для определения вируснейтрализующих антител к "омикрону" разработали в Центре имени Гамалеи. Кроме того, как ожидается, на этой неделе в гражданский оборот поступит вакцина от коронавируса для подростков "Спутник-М". Сейчас проходит третья фаза клинических исследований препарата.

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