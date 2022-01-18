Минпромторг опроверг риск подорожания кондитерских изделий

Производители сдерживают резкий рост цен, заявили в ведомстве

В России не наблюдается массовый тренд на резкое подорожание кондитерских изделий. Об этом во вторник, 18 января, рассказали в Министерстве сельского хозяйства.

В ведомстве прокомментировали сообщения СМИ о том, что крупнейшие производители кондитерских изделий уведомили торговые сети о повышении цен с 1 февраля.

В Минсельхозе заверили, что производители сдерживают резкий рост цен на свою продукцию за счет оптимизации внутренних процессов и сокращения маржинальности. При этом в министерстве признали, что наблюдается существенное увеличение издержек из-за удорожания упаковки, тары, сырья, электроэнергии, логистики, транспортных услуг и других составляющих себестоимости.

Представители Минсельхоза также заявили, что динамика цен на муку и яйца благодаря мерам правительства России не превышала темпы инфляции. По состоянию на 12 января стоимость пшеничной муки у производителей за год выросла на 6,5%, яиц – на 7,7%.

На рынке возможны отдельные случаи пересмотра цен на определенные наименования продукции конкретных производителей, рассказали в Минсельхозе РИА Новости.

Ранее генеральный директор информационно-аналитического агентства INFOLine Иван Федяков выразил мнение, что в 2022 году цены на продукты, вероятнее всего, будут расти не так быстро, как в 2021 году. По словам эксперта, можно с достаточной долей уверенности говорить, что пик инфляции уже пройден — соответственно, в 2021 году наблюдался максимальный для текущего периода рост цен.

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