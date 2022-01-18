ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Минпромторг опроверг риск подорожания кондитерских изделий

09:43
  • вторник
  • 18 января 2022

Производители сдерживают резкий рост цен, заявили в ведомстве

В России не наблюдается массовый тренд на резкое подорожание кондитерских изделий. Об этом во вторник, 18 января, рассказали в Министерстве сельского хозяйства.
Минфин опроверг подорожание продуктов из-за касс на рынках

В ведомстве прокомментировали сообщения СМИ о том, что крупнейшие производители кондитерских изделий уведомили торговые сети о повышении цен с 1 февраля.

В Минсельхозе заверили, что производители сдерживают резкий рост цен на свою продукцию за счет оптимизации внутренних процессов и сокращения маржинальности. При этом в министерстве признали, что наблюдается существенное увеличение издержек из-за удорожания упаковки, тары, сырья, электроэнергии, логистики, транспортных услуг и других составляющих себестоимости.

Представители Минсельхоза также заявили, что динамика цен на муку и яйца благодаря мерам правительства России не превышала темпы инфляции. По состоянию на 12 января стоимость пшеничной муки у производителей за год выросла на 6,5%, яиц – на 7,7%.

На рынке возможны отдельные случаи пересмотра цен на определенные наименования продукции конкретных производителей, рассказали в Минсельхозе РИА Новости.

Ранее генеральный директор информационно-аналитического агентства INFOLine Иван Федяков выразил мнение, что в 2022 году цены на продукты, вероятнее всего, будут расти не так быстро, как в 2021 году. По словам эксперта, можно с достаточной долей уверенности говорить, что пик инфляции уже пройден — соответственно, в 2021 году наблюдался максимальный для текущего периода рост цен.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Кондитерская
Кондитерская
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.