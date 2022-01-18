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В Россию вернулись 40 самолетов с миротворцами из Казахстана

10:14
  • вторник
  • 18 января 2022

Военнослужащие вернулись на аэродромы в Московской и Ульяновской областях

После нормализации обстановки в Казахстане миротворцы ОДКБ продолжают покидать республику. Как сообщили в Минобороны, только за сутки в Россию прибыли 40 военно-транспортных самолетов ВКС.

Наши военнослужащие, выполнив задачи по охране важных объектов инфраструктуры в рамках миссии ОДКБ, вернулись на аэродромы в Московской и Ульяновской областях. Весь контингент коллективных миротворческих сил должен прибыть к местам дислокации до 19 января. И уже завтра власти Казахстана намерены отменить введенное по всей стране чрезвычайное положение.

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