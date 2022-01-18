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Москвичей предупредили о порывистом ветре во вторник

09:40
  • вторник
  • 18 января 2022

Атмосферное давление все еще ниже нормы

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил в беседе с РИА "Новости", что во вторник Москва будет находиться под влиянием северной холодной периферии циклона.

"Ожидается преимущественно облачная погода, пройдет кратковременный снег, местами возможна метель. Минус 3-5 - в Москве, 2-7 градусов мороза в Подмосковье", - уточнил метеоролог.

Он добавил, что будет порывистый северный ветер - 6-11 метров в секунду.

Атмосферное давление к вечеру составит 744 миллиметра ртутного столба (чуть ниже нормы).

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