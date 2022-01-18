Ребенок разговаривает во сне: 5 причин обратиться к врачу

Иногда разговоры во сне могут быть сигналом опасных нарушений

Дети часто разговаривают во сне. Это может быть после пережитого стресса и даже положительных эмоций. Но иногда разговоры во сне могут свидетельствовать о серьезных заболеваниях. Когда нужно бить тревогу и срочно обращаться к врачу - в интервью "ТВ Центру" рассказала врач-педиатр Дарья Акоева.

Есть исследования, которые подтверждают, что практически 80 % детей в возрасте от 0 до 3-х хотя бы раз разговаривали во сне. То есть, мы можем редкое болтание во время сна расценивать, как норму. Но бывают случаи, когда, действительно, это не только разговор во сне, и тогда, возможно, нужно обратиться к неврологу.

Покрывается потом и истекает слюной

Именно какой-то кошмар. Но, опять же, кошмары тоже случаются и у детей и у взрослых, если это случайная ситуация, однократно ребенок покрылся потом, это одно. Если ребенок истекает слюной, возможно, действительно у него какая-то случается неврологическая патология, и вообще необходимо делать энцефалограмму, и это какие-то признаки эпилепсии.

Кричит и испытывает приступы удушья

Если вы в разговоре про беседы ребенка во сне замечаете, что он делает это, во-первых, регулярно. Другой момент, если ребенок с кем-то периодически разговаривает и у него действительно есть какой-то собеседник, тут можно говорить о том, что стоит обратиться не только к психологу-неврологу, возможно, даже, к психиатру.

Скрежет зубами

Бруксизм. Говоря про бруксизм, не стоит паниковать, потому что причин у бруксизма есть много: от ортодонтических до неправильно установленных пломб, от действительно эмоционального дня. И в сочетании с разговором во сне, это возможно. Но все равно стоит обратиться педиатру, к ортодонту, чтобы исключить какие-то вот такие патологии.

Ходит во сне

В случае, если вы обнаружили, что ребенок ходит во сне, во-первых, не стоит его прерывать, вы можете его дезориентировать. На это нужно обратить пристальное внимание и понимать, как часто ребенок ходит, с какой регулярностью. И иногда есть такой небольшой лайфхак: если вы понимаете, что, например, ребенок каждую ночь просыпается с 3-х до 4-х и начинает ходить, то будите его за 15 минут до этого момента и возможно, вы действительно вот этот вот момент уберете самостоятельно, да. Но в данной ситуации, если вы действительно обратили внимание, что ребенок в сонном состоянии встает и делает какие-то манипуляции, какая-то у него проходит жизнедеятельность, но он спит в этот момент, обратитесь к неврологу.

После пробуждения нарушается сознание

Это вообще может даже не относиться к разговору во сне, действительно, да, если вы понимаете, что ребенок дезориентирован, если он отвечает неправильно на ваши вопросы, если он долго не может проснуться, действительно, вы понимаете, что ребенок ведет себя немножко неадекватно. Но это чаще всего на самом деле… разговор во сне не сопровождается таким случаем, это может быть какой-то отдельный симптом чего-то совсем не хорошего, с чем нужно обратиться к доктору, неврологу, с дальнейшей диагностикой.

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