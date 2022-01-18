Четверо погибли в ДТП с грузовиком в Новгородской области

Один человек госпитализирован в тяжелом состоянии
Представитель управления ГИБДД по Новгородской области сообщила о ДТП с участием грузовика и легкового автомобиля на магистрали Устюжна - Невель.
"В 02:45 на 260 километре федеральной магистрали Устюжна-Невель в Крестецком районе области "Фольксваген Поло" выехал на встречную полосу и врезался в грузовой "Рено", - приводит сообщение "Интерфакс".
Жертвами аварии стали четыре человека, находившиеся в легковой машине. Водитель госпитализирован с тяжелыми травмами.
В настоящее время правоохранительные органы устанавливают причины ДТП.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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