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Четверо погибли в ДТП с грузовиком в Новгородской области

09:54
  • вторник
  • 18 января 2022

Один человек госпитализирован в тяжелом состоянии

Представитель управления ГИБДД по Новгородской области сообщила о ДТП с участием грузовика и легкового автомобиля на магистрали Устюжна - Невель.

"В 02:45 на 260 километре федеральной магистрали Устюжна-Невель в Крестецком районе области "Фольксваген Поло" выехал на встречную полосу и врезался в грузовой "Рено", - приводит сообщение "Интерфакс".

Жертвами аварии стали четыре человека, находившиеся в легковой машине. Водитель госпитализирован с тяжелыми травмами.

В настоящее время правоохранительные органы устанавливают причины ДТП.

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