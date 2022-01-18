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Мурашко: ковид может осложнить исход беременности

09:54
  • вторник
  • 18 января 2022

Пандемия отражается на показателях материнской смертности

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко отметил в приветственном обращении к участникам XVI Международного конгресса по репродуктивной медицине, что коронавирусная инфекция может осложнить течение беременности и ее исход.
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"На сегодняшний день вакцинация - это единственный путь по предотвращению негативных, в том числе отдаленных последствий COVID-19", - подчеркнул глава Минздрава (цитата по ТАСС).

Он добавил при этом, что на репродуктивную функцию мужчин и женщин вакцины никак не влияют, это было подтверждено исследованиями.

Как уточнил министр, беременным следует уделить особое внимание. Было зафиксировано, что пандемия отражается на показателях материнской смертности.

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