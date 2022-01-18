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МИД опроверг слухи об эвакуации российских дипломатов из Киева

10:03
  • вторник
  • 18 января 2022

Посольство на Украине работает в штатном режиме

В МИД России опровергли публикацию газеты New York Times об эвакуации дипломатов из Киева. В ведомстве заявили, что дипмиссия продолжает работу .

"Посольство России в Киеве работает в штатном режиме", - приводит ТАСС сообщение МИД.

Ранее сегодня NYT со ссылкой на высокопоставленного сотрудника службы безопасности Украины сообщила, что дипломатам из посольства в Киеве и консульстве в Львове приказано подготовиться к выезду из Украины. По словам источника газеты, 18 членов семей дипломатов, в том числе дети, покинули страну уже 5 января. К отъезду готовятся еще 30 человек.

В последнее время в странах Запада звучат утверждения о якобы готовящемся Москвой "вторжении" на Украину. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал данную информацию безосновательным нагнетанием напряженности.

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