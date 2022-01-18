Роспотребнадзор сообщил о росте заболеваемости ОРВИ и гриппом в Москве

При этом уровень заболеваемости остается умеренным

В Москве в период с 10 по 16 января 2022 года эпидситуация по ОРВИ и гриппу соответствует данному периоду года. Об этом во вторник, 18 января, рассказали в столичном управлении Роспотребнадзора.

В ведомстве отметили умеренный уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом, что обусловлено циркуляцией вирусов гриппа и вирусов негриппозной этиологии: риновирусом, РС-вирусом, другими вирусами негриппозной этиологии.

В сравнении с предыдущей неделей в столичном регионе фиксируют рост показателей заболеваемости гриппом и ОРВИ среди всех возрастных групп населения. При этом показатели заболеваемости остаются ниже расчетных эпидемических пороговых величин по совокупному населению и во всех возрастных группах детей: среди детей 0-2 лет — на 80,4%, среди детей 3-6 лет — на 80,5%, среди детей 7-14 лет — на 54,9%.

У взрослых наблюдается превышение эпидемических порогов заболеваемости гриппом и ОРВИ на протяжении 30 недель.

По состоянию на 16 января в Москве прошли вакцинацию от гриппа 7,299 млн человек (57,72% от численности населения). При этом охват вакцинацией против гриппа детей составляет 65,43%, сообщается на официальном сайте столичного управления Роспотребнадзора.

Ранее в Роспотребнадзоре предупредили, что в период сезонного подъема заболеваемости гриппом и продолжающейся пандемии коронавируса существует риск развития микст-инфекции — одновременного сочетания у пациента двух заболеваний.

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