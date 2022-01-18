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Желтый уровень погодной опасности продлен в столичном регионе

10:10
  • вторник
  • 18 января 2022

Погода потенциально опасна

Повышенный, желтый, уровень погодной опасности продлен в Москве и Московской области. Об этом во вторник, 18 января, рассказали в Гидрометцентре России.
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Синоптики уточнили, что погода потенциально опасна в связи с гололедицей и метелью. Ожидается ветер с порывами до 15-17 метров в секунду.

В связи с этим решено продлить действие желтого уровня погодной опасности в столичном регионе до 02:00 20 января из-за гололедицы и до 15.00 18 января — из-за метели, сообщается на официальном сайте Гидрометцентра.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что к столичному региону приближается глубокий циклон. В результате атмосферное давление, повысившееся до 740 миллиметров ртутного столба, вновь упадет — до 725 миллиметров.

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