После беспорядков в Казахстане заведено 695 уголовных дел

Задержаны 780 человек

Старший помощник генерального прокурора Казахстана Азамат Саргазин сообщил об увеличении числа расследуемых по результатам массовых беспорядков в республике уголовных дел.

Ранее сообщалось, что их 546.

"По тяжким и особо тяжким преступлениям начато 695 досудебных расследований, в том числе 44 - по актам терроризма, 15 - по убийствам, шесть дел – по фактам пропаганды и призывам к захвату власти", - цитирует Саргазина РИА "Новости".

Задержаны 780 человек, 695 отправлены под арест.

2 января в ряде населенных пунктов Казахстана начались акции протеста из-за повышения цен на сжиженный газ. Вскоре они переросли в массовые беспорядки и столкновения с полицией. Пострадали 4578 человек, погибли 225, в том числе 19 силовиков. В республику для помощи местным правоохранительным органам были направлены миротворческие войска ОДКБ.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram