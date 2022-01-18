Певица Монеточка пожаловалась на "плохих журналистов"

В Mash раскрыли адрес артистки. Теперь она спешно ищет новое жилье

Певица Монеточка (Елизавета Гырдымова) рассказала, что срочно ищет новую квартиру после того, как издание Mash раскрыло её адрес в Москве.

Ранее журналисты сообщили, что артистка купила в столице квартиру. Текст новости они сопроводили видеозаписью, где хорошо видно сам дом, подъезд и даже дверь в квартиру Монеточки.

Накануне певица опубликовала пост в соцсетях, в котором пристыдила "плохих журналистов" за раскрытие персональных данных. Она попросила своих поклонников поддержать её любым возможным способом.

Монеточка также пожаловалась, что журналисты караулили её у дома и расспрашивали у соседей о ней. Фанаты и коллеги певицы поддержали знаменитость — все соглашаются, что поведение журналистов недопустимо.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram