Глава СВР рассказал о попытках США дискредитировать ОИ-2022

Аналогичные попытки наблюдались перед Олимпиадой в Сочи

Россия наблюдает развернутую Соединенными Штатами кампанию "по агрессивному и злонамеренному вмешательству" в организацию Олимпиады в Пекине. Об этом во вторник, 18 января, рассказал директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

Нарышкин уточнил, что главную роль в попытках дискредитации ОИ-2022 играет Госдепартамент. Кампания также развернута "наиболее одиозными, послушными союзниками" Соединенных Штатов, а Госдеп "координирует всю антикитайскую активность по олимпийской тематике" среди подконтрольных неправительственных организации и средств массовой информации.

Как отметил глава СВР, сама идея дипломатического бойкота Олимпиады бессмысленна по сути и полностью противоречит духу олимпийского движения.

При этом Нарышкин подчеркнул, что "такие же разные методы использовались нашими недоброжелателями" в преддверии зимних Олимпийских игр в Сочи в 2014 году, сообщает ТАСС.

24-я зимняя Олимпиада пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля. Президент России Владимир Путин ранее заявил, что решение Соединенных Штатов о бойкоте Олимпийских игр в Пекине — неприемлемое и ошибочное. По словам российского лидера, это вызвано попытками Вашингтона сдержать Китай, "никаких других мотивов нет и быть не может".

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