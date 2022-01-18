Россияне стали активно скупать недвижимость в Турции

В республике действует программа получения инвестиционного гражданства

Как пишет в понедельник РБК со ссылкой на Институт статистики Турции, в прошлом году россияне купили в республике почти 5,4 тысячи квартир и домов. Это на 75% больше, чем в 2020-м.

Основными регионами покупки стали Анталья и Алания.

"Россияне сохранили третье место среди всех иностранцев, покупающих квартиры и дома в этой стране", - говорится в материале.

Выше в рейтинге только граждане Ирака и Ирана.

Россияне воспользовались значительным ослаблением турецкой лиры в конце прошлого года, объясняют ситуацию эксперты. Наибольшая покупательская активность пришлась на ноябрь и декабрь.

Кроме того, важным фактором является действующая в Турции программа получения инвестиционного гражданства.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram